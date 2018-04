dguard E-Call-Notrufsystem für Motorräder

Nach einem Unfall zählt jede Sekunde, um Hilfe zu alarmieren. Egal, ob man selbst gestürzt ist oder jemand aus einer Biker-Gruppe ärztliche Versorgung benötigt.

Der sächsische Elektronik-Profi digades bietet ein automatisches Notrufsystem namens dguard an. Es ist für alle gängigen Marken und Typen geeignet und kann unkompliziert nachgerüstet werden.

So funktioniert es: Dank ausgeklügelter Sensorik erkennt das System einen Crash und setzt innerhalb von Sekunden eine SOS-Meldung an die 112-Rettungsleitstelle ab. Die Nachricht wird in der jeweiligen Landessprache empfangen und meldet die exakten GPS-Koordinaten der Stelle in Straßennetz.

