Länge, Breite und Winkel sind einstellbar

Bei dem für den Kennzeichenhalter und die Adapterplatte verwendetem Material handelt es sich um 2 mm starken, kunststoffbeschichteten Stahl, der per Lasercutting in Form gebracht wird. Um den Kennzeichenhalter exakt an das eigene Kennzeichen anzupassen, können die Blinkeraufnahmen per Langlöcher von 180 bis 210 mm stufenlos eingestellt werden. Höhenverstellbar zeigt sich der Rückstrahler, der um 40 mm variiert werden kann. Zusammen mit dem modellspezifischen Adapter montiert, lässt sich dann auch der Kennzeichenwinkel verändern.