Für gängige aktuelle Sportler

Montiert werden die Seitenspoiler auf Metallbügeln, die an mehreren Originalverschraubungen der Verkleidung befestigt werden. Die Flügel an sich bestehen aus einer Tragfläche und seitlichen Endplatten. Die Montagearbeit wird von Puig als leicht eingestuft und soll nur etwa 40 Minuten in Anspruch nehmen.