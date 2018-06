Sitzbank individualisieren

Am auffälligsten ist an der von SW-Motech ausgerüsteten Kawasaki Z 900 RS wohl die zweifarbige Sitzbank. Als Basis dafür dient die original Sitzbank. Der Kunde kann seine Sitzbank zu SW-Motech schicken und sein Kissen ab 220 Euro individuell anpassen lassen: Standard-, Racing- oder Touring-Sitzbank, einteilig oder zweiteilig, auf- und abpolstern – alles in Handarbeit.

Navi- und Actioncam-Halterungs-Kits, Komfortkissen sowie sämtliche Hebeleien hat SW-Motech wie gewohnt im Portfolio. Das Zubehör inklusiver aller Preisangaben, seht ihr auch in unserer Bildergalerie.