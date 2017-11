Beim Hydroforming wird ein Blech in ein Werkzeug eingelegt und mit Wasserdruck in die gewünschte Form gepresst. So entstehen weder Kanten noch Schweißnähte. Touratech hat selbst in diese Fertigungstechnik investiert. "Es ist aber natürlich nicht damit getan, die Maschine aufzustellen. Man braucht dazu auch einiges Know-how speziell im Werkzeugbau, um damit vernünftig arbeiten zu können. Das besitzen wir, und deshalb nutzen wir diese Option gern."

Mittelfristig könne man sich bei Touratech vorstellen, auch andere Bauteile wie beispielsweise Seitenverkleidungen in dieser Technik anzufertigen. "Das ist schon bei recht geringen Stückzahlen eine interessante Möglichkeit", meint Martin Wickert abschließend.

Der Touratech-Motorschutz "Rallye" ist für die BMW R 1200 GS/Adventure, die Honda CRF 1000 L Africa Twin und die KTM 1050/1090/1190 Adventure sowie die 1290 Super Adventure, für jeweils 299 Euro in Alu natur und in Schwarz erhältlich.