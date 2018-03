Vor 1993 war es eigentlich so, dass man mit einem Motorrad dieses oder jenes anstellen wollte und deshalb jenes oder dieses Modell wählte. Der eine also fragte, ob 600 oder 1000 Kubik seinem Sportsgeist entsprechen, der andere, ob zur Sahara ein oder zwei Zylinder passen. Sparfüchse fanden ihr Glück bei japanischen, Showtalente bei amerikanischen Twins. Dann kam die Ducati Monster. Niemand fragte mehr, und ein besseres Glück gab es nicht.

Anlässlich des 25. Monster-Jubiläums gibt es die neue Ducati Monster 821 im Modelljahr 2018 neben Rot und Schwarz auch in historischem Gelb.

Technisch betrachtet repräsentierte sie mit quer eingebautem 90-Grad-V2, je zwei desmodromisch gesteuerten Ventilen sowie Gitterrohrrahmen eine Ansammlung interessanter Merkwürdigkeiten, doch bei ihrem Anblick vergaßen selbst diplomierte Ingenieure, wie alt diese Bologneser Dreifaltigkeit damals schon war - mit gebrauchtem 900er-Motor und abgespecktem 851-Fahrgestell: Erster L-Twin in der 750 GT von 1970, Desmo-Debüt 1956 beim GP von Schweden mit der Trialbero 125, Gitterrohr in Serie 1979 mit der SL 500 Pantah.

Normalerweise wird so was mit „Alter Wein in neuen Schläuchen“ begrüßt, aber im Frühling 1993 kniete alle Welt nieder und dankte den Brüdern Castiglioni – damals Eigner von Cagiva und Ducati – für die verabreichten Wohltaten. Güldene Upside-down-Gabel und ovale Endschalldämpfer wurden verehrt wie Reliquien, selbst der fehlende Drehzahlmesser fand Bewunderer, und am verrücktesten ist: Alle, wirklich alle hatten recht. Die Ducati Monster war der optische Befreiungsschlag gegen Vollverschalung und Biedersinn, sie war: der Motorrad-Beitrag zur Formensprache einer spätindustriellen Gesellschaft.

Zuerst wollten sie das Projekt zu Cagiva schieben, und als Castiglioni ablehnte, ganze 1.000 Stück davon bauen. Und schließlich, bei der IFMA 1992 in Köln, jubelte die ganze Welt, und die Produktionsquote wurde auf 5.000 Stück erhöht.