1998: YZF-R1. Natürlich haben die Japaner viele Klassiker gebaut. Aber im Überschwang des Erfolgs wurden vor allem ihre Supersportler immer ähnlicher. Bis die R1 kam: radikal in Leistung, Leichtbau und Outfit, superb in Anmutung und Qualität. Made in Nippon at its best.