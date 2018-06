Auf dieses breite Einsteigerangebot ist Aprilia zu Recht stolz. Wie in Tuono und RS kommt auch bei Aprilia RX 125 und Aprilia SX 125 der 124-cm³-Viertakter zum Einsatz. Aprilia schraubte jedoch, deutlich spürbar, an der Abstimmung. Kam der bei Zongshen gefertigte Einzylinder in der kleinen Tuono erst ab 7.000 Touren so richtig in Fahrt, zieht der Einspritzmotor in den hochbeinigen Schwestern sehr gleichmäßig und druckvoll durch. Trotzdem: Beide Modelle verlangen nach häufiger Schaltarbeit, die sechs Gänge lassen sich jedoch gut sortieren. Einigkeit herrscht auch bei der restlichen Konstruktion. Brückenrahmen und Schwinge aus Stahl, Kunststoffmotorschutz, LED-Rücklicht, schicke Plastics. Der hoch liegende Auspuff pröttelt on- wie offroad zurückhaltend leise. Die Verarbeitung ist für den aufgerufenen Preis ordentlich. Der breite Lenker mit Verstellmarken, der klappbare Schalthebel und abnehmbare Soziusrasten zeigen Liebe zum Detail. Wer jedoch scharfe Kanten und unschöne Schweißnähte sucht, wird welche finden.