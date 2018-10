Das elektronisch geregelte Fahrwerk stammt von Öhlins.

Semiaktives Öhlins-Fahrwerk

Das semiaktive Fahrwerk wurde von Öhlins entwickelt und zusammen mit Aprilia an die Tuono Factory adaptiert. Der Fahrer kann dabei mit einem Schalter am Lenker zwischen dem semiaktiven und einem manuellen Modus wählen. Zudem lassen sich im manuellen Modus die drei Modi Track, Sport und Road voreinstellen. In jedem Modus passt sich das Fahrwerk automatisch an die Rahmenbedingungen an. Darüber hinaus können die Fahrer alle Voreinstellungen nach eigenem Gusto in gewissen Grenzen anpassen. Neben der Gabel, deren Federweg von 117 auf 125 mm angestiegen ist, und dem Federbein, ist auch der Lenkungsdämpfer in die Fahrwerkssteuerung integriert. Visualisiert werden alle Settings auf dem 4,3 Zoll großen Cockpitdisplay.