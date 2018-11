ARC Vector Elektro-Motorrad

Der Elektromotor der Vector bringt es auf 103 kW Leistung und 86 Nm am Motor, sowie 397 Nm am Getriebeausgang. Das verbaute Batteriesystem stammt von Samsung und soll im Stadtverkehr eine Real-Reichweite von rund 320 Kilometer ermöglichen, über Land bleiben noch rund 200 Kilometer übrig. Die Normreichweite wird mit 436 Kilometer angegeben. Für den Spurt von Null auf 100 km/h gibt Arc knapp über 3 Sekunden an, die Höchstgeschwindigkeit soll bei 200 km/h liegen. Steht ein Schnelllader bereit soll die Ladezeit nur knapp 30 Minuten betragen.

Das Vorderrad der Vector wird von einer Schwinge mit Achsschenkellenkung geführt. Das Hinterrad steckt in einer Bananenschwinge. Beide Schwingen sind aus Carbon gefertigt und mit Öhlins-Federelementen bestückt. Die Räder von BST sind ebenfalls aus Carbon geformt und mit Reifen im Standarformat 127/0-17 vorn und 180/5-17 hinten bezogen. Die Bremskomponenten steuert Brembo bei: vorne Stylema-Zangen mit 320er Scheiben, hinten eine 240er Scheibe. Das komplette Monocoque streckt sich S-förmig vom Scheinwerfer bis zum Bürzel hinter dem Monositz. Als Gewicht gibt Arc 220 Kilogramm an, die Sitzhöhe liegt bei 840 mm.

Motorrad interagiert mit dem Fahrer

Noch spektakulärer als die Optik scheint ein weiteres Feature zu sein: ARC nennt es Human Machine Interface, also eine Schnittstelle zwischen Fahrer und Maschine. So soll das Motorrad den Fahrer auf diverse Gefahren mit haptischen Signalen (Vibrationen) in den speziell zum Motorrad konfektionierten Bekleidungsstücken aufmerksam machen. Die imtegrierte Stromversorgung reicht für eine Betriebsdauer von zwei Stunden. Die Energiespeicher der Jacke können direkt am Motorrad wieder aufgeladen werden. Detektiert werden die Gefahren durch diverse Sensoren am Motorrad.

Zusätzlich wird der Helm, der mit einem Head-up-Display, einer Rückfahrkamera und Internetanbindung bestückt ist, mit den Bordfunktionen vernetzt. Gesteuert werden alle Funktionen per Sprache. Als weiteres Feature verfügt der Helm noch über ein aktives, dreistufiges Ventilationssystem.