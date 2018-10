Benelli 752 S (2019) auf der EICMA

Zu sehen war die 752 S schon, sie stand bereits 2017 als Prototyp auf der Messe in Mailand. Nun wagt sie sich auf den Markt, und zwar im Sommer 2019. Die Eckdaten des Naked Bikes: Reihenzweizylinder, 754 ccm, 76,8 PS bei 8.500/min, 67 Nm bei 6.500/min, Gitterrohrrahmen, 17 Zoll-Räder, klare Linie, zurückhaltende Optik. Eine eher zahme Variante zum Thema Naked Bike also, doch die knapp 80 PS könnten die 750er – Gewicht vollgetankt: 228 kg – durchaus freudig befeuern. Der Reihenzweizylinder mit dem Sechsgang-Getriebe ist brandneu und soll bald weitere Modelle von Benelli antreiben. Außer Einspritzung und ABS hat die 752 S keinerlei elektronische Helfer an Bord.