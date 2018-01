BMW F 850 GS Adventure Erlkönig 2018

Antriebstechnisch werden sich beide Versionen nichts schenken. Es bleibt auch in der Adventure, die wahrscheinlich im Herbst 2018 präsentiert wird, beim neuen 853 Kubikzentimerter großen Reihenzweizylinder mit 95 PS und 92 Nm Drehmoment.

Die stärkere und höhere BMW F 850 GS hat die etwas in die Jahre gekommene Reiseenduro F 800 GS bereits abgelöst. Für Fernreisende erweitert BMW die neue Baureihe in bekannter Manier um eine Adventure-Version. Die haben wir jetzt bei Testfahrten erwischt.

Adventure mit serienmäßigem Fernreisezubehör

Die Differenzierung erfolgt über neue Anbauteile. So wird die BMW F 850 GS Adventure einen Tank mit größerem Volumen sowie entsprechend neu gezeichnete Tankverkleidungen tragen. Unter diesen machen sich massive Sturzbügel breit. Auch der Motor wird von einem großen Aluminumschild geschützt, während die Füße auf robuster ausgeführten Rasten ruhen.

Das Fernreisegepäck verschwindet in großen Aluminiumkoffern an den Heckträgergestellen, die vermutlich wieder an einem verstärkten Rahmenheck sitzen. Für weiter verbesserten Wind- und Wetterschutz sorgt eine modifizierte Verkleidungsscheibe mit fest montierten Seitenteilen.

Für noch bessere Fahrbahnausleuchtung sorgen Zusatzscheinwerfer links und rechts vor dem Kühler. das Cockpit dürfte für Navisysteme vorgerüstet sein. Auch beim Preis toppt die Adventure die normale F 850 GS. Wir rechnen mit rund 14.000 Euro.