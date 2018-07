BMW Giggerl von Blechmann

Der Spitzname "Blechmann" von Bernhard Naumann aus St. Martin an der Raab in Österreich ist Programm. Wenn der gelernte Karosseriebauer ein Motorrad neu denkt, dann in viel Metall und Blech - wie eben die Giggerl. Gebaut hat Naumann die Giggerl im Auftrag von BMW Motorrad für die Soul Food-Veranstaltung beim Club of Newchurch 2018 im österreichischen Neukirchen. Den Namen Giggerl trägt das Custombike, weil es seinen Erbauer an ein Hühnchen (österreichisch Giggerl) erinnert.