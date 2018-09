Mit Eddie 21 hat VTR im Essenza-Sprint auf der Solitude-Rennstrecke 2017 in der Klasse BMW-Boxer den zweiten Platz gemacht. Damit hat sie nicht nur das Ziel erreicht, unter die 16 Essenza-Nominierten zu kommen, sondern auch noch mit ihrer Vorgängerin mithalten können. Die VTR Customs Goodwood 12 hat 2016 beim Essenza-Sprint ebenfalls den zweiten Platz gemacht. Und auch wenn VTR sich bei der Zielvorgabe am 2016er-Bike orientierte, war es den Umbauern wichtig, ein komplett neues Bike zu erschaffen, also auch ein völlig neues Design. Und heraus kam „Eddie“.

Startnummer von Eddie Lawson Aber warum eigentlich dieser Name? Die Namensgebung führt zurück in die Vergangenheit: "Wir hatten alle in den 80ern unsere Strassen-Japaner nach dem Vorbild von Eddie Lawsons Superbike Kawa Z1000 umgebaut – also musste sie den Namen Eddie 21 tragen (21 war seine Startnummer).", so die Customizer.

Drehzahlmesser und Tacho befinden sich bei Eddie auf dem Tank. Eddie 21 basiert auf einer BMW R 1200 R, soll aber auch den Look der Z 1000 tragen. Nur eben viel filigraner als die Japanerin. Die BMW hat einen hohen Superbike-Lenker, eine große Startnummer - wie Eddie damals, und diverse handgemachte Teile aus Aluminium. Dazu gehören unter anderem der Tank und die Airbox sowie das Heck und die auffällige Startnummerntafel. Außerdem ist die BMW mit einem Titankrümmer und einem Schalldämpfer von UniT bestückt. Der Pilot - oder die Pilotin - sitzt auf einem Spezialsattel von Yves Knobel, den matten Kupfer-Oliv-Lack steuerte Feuder bei, die Räder kommen von Kineo, wobei die Felgenfarbe speziell für Eddie hergestellt wurde.