Die markanteste Änderung an der neuen BMW R 1250 GS findet sich in den Zylinderköpfen des Boxermotors. Hier setzen die Bayern auf eine variable Einlasssteuerung, die dem Zweizylinder mehr Leistung, mehr Drehmoment, aber auch bessere Abgaswerte sowie eine verbesserte Laufruhe bescheren soll.

84 cm³ mehr Hubraum und 136 PS

Die ShiftCam getaufte Technik variiert die Steuerzeiten und den Ventilhub last- und drehzahlabhängig durch eine axiale Verschiebung in zwei Stufen. Die erfolgt über eine Schaltkulisse und einen elektromechanischen Aktuator. Außerdem wurden die Einlassnockenwellen so gestaltet, dass sich eine asynchrone Öffnung der beiden Einlassventile ergibt, was zu einem verstärkten Drall des einströmenden Frischgases und damit zu einer effektiveren Verbrennung führen soll. Zudem wurde der Nockenwellenantrieb von Rollen- auf Zahnkette umgestellt. Durch 3 mm mehr Hub und 1,5 mm mehr Bohrung legt der Hubraum um 84 cm³ auf nun 1.254 cm³ zu. In Summe ergeben die Maßnahmen den mit 136 PS bei 7.750/min und 143 Nm bei 6.250/min den leistungsstärksten Serienboxer aller Zeiten. Zudem soll der Boxer nun spürbar mehr Kraft im unteren Drehzahlbereich bereitstellen. Bereits ab 2.000/min sollen 110 Nm abrufbar sein, ab 3.500/min schon satte 120 Nm. Kombiniert wird das Kraftpaket mit einer überarbeiteten Sechsgang-Schaltbox sowie einer Anti-Hopping-Kupplung.