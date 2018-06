BMW Willoughby 65 von VTR Customs (2018)

Hollywood-Star Rock Hudson sieht verdammt gut aus, als er Mitte der 60er in der Rolle des Roger Willoughby den Frauen nachsteigt. Die Komödie „Ein Goldfisch an der Leine“ stilisiert den leidlich talentierten Angler allerdings zum Opfer liebestoller Damen. Zur Musik von Henry Mancini mag man die Groteske kaum glauben. Doch das romantisch verklärte Spiel mit Rollen und Stereotypen ist unterhaltsam – genau wie diese filmisch inspirierte BMW. Sie nennt sich „Willoughby 65“ und spannt damit den Bogen zu Dani Weidmann. Der wurde 1965 geboren und besitzt ein beeindruckendes Motorradhaus am schönen Zürisee. Kein gestriger Ami-Macho, eher ein schweizerischer Querdenker. Dani und sein Team von VTR Customs sind bekannt für angespitzte Boxerumbauten. Doch seine Willoughby ist anders. Denn: Sie ist unverkäuflich. Ein seltenes Attribut, wo man doch heutzutage mit solch feinen Unikaten gutes Geld verdienen kann. Dani lässt das kalt, weil die 1982er-R65 ihm quasi auf den Leib geschneidert wurde. So was gibt man nicht her. Sein Bike hat nach der Verwandlung 850er-Kolben, Keihin-Flachschieber-Vergaser, überarbeitete Köpfe, einen speziellen Auspuff, Öhlins-Dämpfer, ein schlankes Heck mit Ledersattel, handgezeichnete Dekors.

Vom milden Motorrad zum räuberischen Aufreißer Die Liste kleiner Spezialitäten ließe sich bei diesem detailversessenen Bike endlos fortsetzen. Sie verwandeln das milde Motorrad in einen räuberischen Aufreißer, dem man seine Bissigkeit aber kaum ansieht. Denn an der Oberfläche dominiert idyllische Romantik. Lederriemen halten eine alte Angelrute am Rahmen. Gegenüber lässt einen das kleine Paddel an dahinplätschernde Nachmittage auf dem See denken. Ein von Hand gravierter Angelhaken im Tankdeckel und umschnürte Bremshebel rufen dem Fahrer ein munteres „Petri Heil“ zu.