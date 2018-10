Schon einmal etwas von einem Motorradhersteller namens Brixton Motorcycles gehört? Nein? Das dürfte sich nach der Lektüre dieses Artikels hoffentlich geändert haben. Die österreichische KSR Group hatte die Marke bereits im Jahr 2015 gegründet und erstmals auf der EICMA im gleichen Jahr in Mailand der Öffentlichkeit präsentiert. Drei Jahre später steht Brixton erneut auf einer großen Messe, dieses Mal allerdings in Köln auf der INTERMOT. Mit dabei sind zwei brandneue Modelle und weitere Bikes, die im Modelljahr 2019 erhältlich sein werden. Die Zielgruppe ist dabei ohne große Probleme auf den ersten Blick auszumachen: Einsteiger mit einem Faible für Retro-Optik.

Die BX 125 R ist eines von mehreren 125er-Bikes von Brixton.

So leistet der 125 cm³-Motor in der Basisvariante beispielsweise 11 PS bei 8.500/min und 11,4 Nm bei 7.000/min. Bei der X-Variante liegt das maximale Drehmoment von 9,5 Nm bei 6.500/min an. Entsprechend gibt der Hersteller auch beim Benzinverbrauch unterschiedliche Kennzahlen an (Brixton BX 125: 2,3 Liter, Brixton BX 125 X: 2,7 Liter). Das Leergewicht beträgt um die 134 Kilogramm.

Brixton stattet seine 125er zudem mit einem digitalen Tacho, einem Fünfganggetriebe und LED-Leuchtelementen aus. ABS ist leider nicht an Bord. Der Hersteller entschied sich für ein sogenanntes Combined Brake System (CBS) um die Euro4-Norm zu erfüllen. In den Tank sollen 14 Liter passen. Ansonsten unterscheiden sich die einzelnen Modelle größtenteils optisch und beim Preis.

Die Preise beginnen bei 2.699 Euro für das Basismodell. Die R-Variante kostet 2.799 Euro. Wer sich für die Brixton BX 125 X entscheidet, muss 2.999 Euro an die KSR Group überweisen. Eine besondere Rolle wird dem Sondermodell namens Haycroft zuteil. Die "Spezial"-Variante ist weltweit auf 444 Exemplare limitiert. Ein Preis wurde noch nicht genannt. Zusätzlich haben wir auf der Messe in Köln ein weiteres Modell mit dem Zusatz "Felsberg 125 X" entdeckt, bei dem wir uns nicht ganz sicher sind, ob es sich hierbei ebenfalls um ein Sondermodell oder ein Show-Bike handelt. In der Pressemitteilung fand das Modell jedenfalls keine Erwähnung.