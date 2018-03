Suzuki hat mit einer neuen Markenanmeldung für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. Branchenkenner spekulieren nach der Neuanmeldung des Namens und des Logos der Katana über ein bald anstehendes Comeback des eigenwilligen Klassikers. Suzuki hatte die Marke bereits am 8. Februar 2018 in Amerika neu registrieren lassen. Insider-Berichten zufolge könnte es mit der Ankündigung einer neuen Katana bereits in diesem Jahr soweit sein. Traditionell würde sie dann auf den großen Herbstmessen ausgestellt - wenn es denn seitens Suzuki etwas zu zeigen gäbe. In diesem Jahr finden mit der INTERMOT in Köln und der EICMA in Mailand gleich zwei große Messen statt. Weiterhin wird über einen Marktstart 2019 spekuliert.

Wird Suzukis neuer Turbo-Twin verbaut? Glaubt man den Spekulationen, so soll sich die Modellbezeichnung der Suzuki Katana aus dem alpha-nummerischen Code der zuletzt eingereichten Patente für den neuen Turbo-Parallel-Twin-Motor von Suzuki ableiten. Im vergangenen Jahr hatte Suzuki die Produktionsversion "GSX700T" patentieren lassen. Das "T" in "GSX700T" soll dabei übrigens für "Turbo" stehen, was die Mutmaßungen um den potentiell verwendeten Antrieb einer neuen Katana zusätzlich anheizt.