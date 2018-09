Suzuki hat mit einer neuen Markenanmeldung für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. Branchenkenner spekulieren nach der Neuanmeldung des Namens und des Logos der Katana über ein bald anstehendes Comeback des eigenwilligen Klassikers. Suzuki hatte die Marke bereits am 8. Februar 2018 in den USA neu registrieren lassen. Quasi bestätigt wurden die Spekulationen nun durch mehrere neue Ankündigungsvideos von Suzuki. Im vierten Ankündigungsvideo ist eine Fahraufnahme des neuen Bikes zu sehen. Das gefilmte Motorrad ähnelt dabei dem auf der vergangenen EICMA gezeigten Concept-Bike, das auf dem Stand von Suzuki Italia zu sehen war. Der Modellname Katana wird in den Videos jedoch noch nicht explizit genannt. Doch seht selbst. Spätestens am 2. Oktober werden wir auf der INTERMOT erfahren, ob in dem Video tatsächlich eine Suzuki Katana angekündigt wurde.

Konzept-Bike auf der EICMA 2017 Auf der EICMA 2017 in Mailand stand bereits ein echtes Concept Bike für eine neue Katana, erarbeitet allerdings nicht von Suzuki, sondern vom italienischen Designer Rodolfo Frascoli in Kooperation mit der italienischen Zeitschrift Motociclismo. Als Basis für diese Hommage dient Suzukis Sporttourer GSX-S 1000 F, ein Reihenvierzylinder mit 146 PS.

Dieses Concept-Bike wurde auf der EICMA 2017 gezeigt. Frascoli, der in der Vergangenheit für das Design so bekannter Motorräder wie Moto Guzzi Griso oder Triumph Speed Triple verantwortlich zeichnete, kreierte einen Mix aus Tradition und Moderne. Er rückte den Motor ins Blickfeld und beschränkte sich in Sachen Verkleidung auf ein Minimum. Auspuffanlage und Räder der GSX-S 1000 F behielt er bei, besonderer Blickfang ist das freischwebende Heck. In einen Prototyp umgesetzt wurden Frascolis Ideen vom Ingenieursstudio Engines Engeenering in Bologna in nur sieben Monaten. Suzuki Italien hatte bereits damals großes Interesse an dem Projekt gezeigt und das Concept Bike auf seinem Messestand ausgestellt.

Wird Suzukis neuer Turbo-Twin verbaut? Zuvor gab es allerdings andere Spekulationen, wonach sich die Modellbezeichnung der Suzuki Katana aus dem alpha-nummerischen Code der zuletzt eingereichten Patente für den neuen Turbo-Parallel-Twin-Motor von Suzuki ableiten könnte. 2017 hatte Suzuki die Produktionsversion "GSX700T" patentieren lassen. Das "T" in "GSX700T" soll dabei übrigens für "Turbo" stehen, was die Mutmaßungen um den potentiell verwendeten Antrieb einer neuen Katana zusätzlich anheizt.