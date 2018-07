Bis zu 100 km Reichweite

CSC baut dabei nicht selbst, sondern lässt beim chinesischen Zweiradgiganten Zongshen fertigen. Die haben den City Slicker auch nach Vorgeban von CSC mitentwickelt.

Rein optisch ist die CSC City Slicker ganz nah dran an der Honda MSX 125 (in den USA: Honda Grom). Auch bei den Abmessungen sind kaum Unterschiede auszumachen. Die CSC ist 1,80 Meter lang und hat einen Radstand von 1,25 Meter. Die City Slicker ist also sehr kompakt, dennoch soll die Zuladung bei nur 98 Kilogramm Eigengewicht 150 Kilogramm betragen.

Der nicht näher spezifizierte, in die Schwinge integrierte Elektromotor beschleunigt die CSC via Riemenantrieb aufs Hinterrad auf maximal 75 km/h. Ihre maximale Reichweite von rund 100 Kilometern mit einer Akkuladung erreicht die City Slicker allerdings bei einem Durchschnittstempo von knapp 30 km/h. Als Ladezeit für die Lithium-Ionen-Batterie an einer haushaltüblichen Steckdose werden 6 bis 8 Stunden angegeben.