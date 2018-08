Curtiss V8 Hera

Bekannte Designlinie

Bereits 2020 wollen die Amerikaner die Curtiss Hera V8 an den Start bringen. Der Name Hera leitet sich von der Frau Zeus' in der griechischen Mythologie ab. V8 bezieht sich natürlich nicht auf eine Zylinder-, sondern eine Batterie-Konfiguration. Als historisches Vorbild für die Curtiss Hera dient das Rekordfahrzeug, mit dem Glenn Curtiss 1907 einen neuen Motorrad-Speedrekord aufgestellt hatte - ein V8-Bike, das 219,4 km/h erreichte.

Die Hera soll, so die Ambitionen von Curtiss, das luxuriöseste Motorrad der Gegenwart werden. Bislang gibt es nur eine erste Zeichnung und ein paar Eckdaten. Der Radstand soll sich auf mächtige 1,68 Meter strecken. Das Vorderrad führt offensichtlich wieder eine Gabel nach dem Hossack-Prinzip. Die Hinterradschwinge stützt sich an einem untenliegenden Federbein ab.