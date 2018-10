Custom-Bike-Show auf der INTERMOT 2018

Ein Motorrad in Form eines Revolvers? Ein Drag Racer auf Basis eines Piaggio-Rollers? Oder ein Motorrad mit Porsche-Branding? Für die meisten klingen diese Projekte sehr fantastisch. Und teilweise schon gar nicht sinnvoll. Doch genau um solche Modelle ging es bei der Custom-Bike-Austellung auf der INTERMOT 2018 in Köln.

Nicht alltäglich: ein Motorrad in Form eines Revolvers.

Einige der Bikes dürften in der Custom-Szene durchaus bereits bekannt gewesen sein. Schließlich entstammen die Wettbewerb-Bikes der Sultan of Sprint-Serie. Das ein oder andere Motorrad stand zudem bereits auf Retro-Events wie dem Glemseck 101.

Wer in diesem Jahr keine Zeit hatte die INTERMOT zu besuchen, für diejenigen haben wir eine ausgiebige Foto-Show auf die Beine gestellt, in der einige der spekakulärsten Custom-Bikes gezeigt werden. Neben besonders aufwändigen Umbauten haben wir auch einige Bikes herausgesucht, die durch kleine, aber feine Updates noch einmal an Attraktivität hinzugewonnen haben. Beschränkt haben wir uns dabei auf Bikes, die in Halle 10 zu finden waren. Darüber hinaus konnte Messebesucher noch auf verschiedenen anderen Ständen Custom-Bikes begutachten.

Zum Schluss noch ein Hinweis, der für den einen oder anderen Sammler durchaus interessant sein könnte: einige, wenn auch nicht alle der in der Bildergalerie dargestellten Motorräder können käuflich erworben werden. Die Preise haben es allerdings teilweise in sich.