Suzuki Stratosphere (2005)



Ganz auf Linie: So sieht die moderne Interpretation der Katana aus, die 1980 von Hans Georg Kasten gezeichnet wurde. Die gestreckte, schwungvolle Linienführung knüpft bewusst an das frühere Design an, technisch unter scheidet sich die Stratosphere durch den Sechszylinder vom Vorbild. Ob sie so kommt?



