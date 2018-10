Die beiden Vorderräder werden an einer Schwenkeraufhängung parallel - auch in Schräglage - geführt - das soll mehr Sicherheit, aber auch mehr Fahrspaß bringen. Als maximale Schräglage werden 30 Grad genannt. Da die vordere Spurbreite geringer als 60 cm ist, zählen die beiden Vorderräder als ein Doppelrad. Das ganze Fahrzeug ist somit im Sinne des Gesetzes ein Zweirad (und kein Dreirad).

Von Mofa bis Leichtkraftrad

Der iTango in der 25-km/h-Variante darf mit dem Mofa-Führerschein gefahren werden. Beide 45 km/h-Varianten dürfen mit dem

Kleinkraftradführerschein AM je nach Land ab 15 oder 16 Jahren gefahren werden. Auch jeder andere Führerschein wie zum Beispiel Klasse B ist ausreichend. Der iTank ist auch in einer 70 km/h-Variante mit 2 Akkus erhältlich und fällt in die Klasse L3e-A1 („125er-Klasse“). Für dieses Fahrzeug ist zumindest der Motorradführerschein A1 erforderlich.