Bei genauerer Betrachtung sieht man schnell, dass sich an der Bestückung mit dem wassergekühlten 937- Kubik-V2 nichts ändern wird. Warum auch, denn mit seinen 113 PS passt er perfekt in das Konzept eines Straßenfegers mit Supermoto-Anleihen. Lediglich der Kühler scheint neu eingekleidet zu werden.

Neues Heck und neuer Auspuff

Auch das Fahrwerk der Standardversion bleibt wohl wie beim Vorgänger mit dem links außen liegenden Federbein inklusive Einarmschwinge. Darüber aber sieht die Hypermotard 2019 komplett anders aus. Zunächst betrifft es den Heckrahmen. Statt Aluguss ist ein Gitterrohrteil am Hauptrahmen verschraubt, ganz ähnlich wie an der Ur-Hypermotard, die mit dem 1100er-Twin 2007 erstmals für Aufsehen sorgte und so bis 2012 gebaut wurde.