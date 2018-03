Bild 4 von 11 © Foto: Ducati

"Iom 78: Auf der Isle of Man (IOM) schrieb Mike Hailwood 1978 ein weiteres Kapitel Ducati-Geschichte: er kam, sah und siegte in legendärer Manier auf seiner 900 SS; die 1979 nachfolgende Replica mit ihrem rot/weiss/grünen Design wird in diesem Kit gekonnt zitiert." (Ducati)