Wenn es beim "Race to the Clouds" in Colorado am 24. Juni 2018 wieder um den Titel "King of the Mountain" geht, dann stehen die zwei wohl schnellsten Ducati Multistrada 1260 am Start, die die Welt je gesehen hat. Damit wollen sich die Italiener den Rekord am Berg zurückholen. 2012 konnte Fahrer Carlin Dunne auf einer Multistrada 1200 mit 9:52,819 Minuten den Rekord in der Klasse Heavyweight Motorcycle einfahren. 2017 konterte KTM und setzte unter Pilot Chris Fillmore auf einer 1290 Super Duke R mit 9:49,625 Minuten eine neue Bestzeit.