Ducatisti, die sich sehnlichst ein Bologna-Pendant zur BMW R nineT gewünscht haben, dürfen nun ihr Sparkonto checken: die Standard-Variante kostet um die 13.000 Euro, Special und Sport knapp 15.000. Dafür gibt’s 1079 cm³, 86 PS bei 7.500/min und 88,4 Nm maximales Drehmoment bei 4.750. ABS, sogar ein Kurven-ABS, ist freilich an Bord und im Gegensatz zur vierstufigen Traktionskontrolle aber nicht abschaltbar, und alle drei großen Scrambler-Varianten bieten drei Fahrmodi.

Ducati Scrambler 1100 Standard

Bildergalerie: Standard-Version in Gelb und Schwarz 19 Bilder

In der Standard-Variante kommt die große Scrambler in knallgelb und schwarz auf den Markt. Die Ducati Scrambler 1100 Special rollt auf schwarzen Speichenrädern an, mit Chrom-Auspuff, Aluminium-Schutzblechen, gebürsteten Schwingen, goldenen Gabelrohren sowie einem etwas tieferen Lenker und brauner Sitzbank. Die Farbe „Custom Grey“ ist ihr exklusiv vorbehaltenen.