Ducati Scrambler Hashtag (2018)

Wie bitte? Die Ducati Scrambler Hashtag soll ausschließlich online erhältlich sein? Verläuft die Bestellung damit ähnlich wie bei den größeren und bekannteren Onlineshops nach dem Schema Produkt in den Warenkorb, Bezahlmöglichkeiten checken, Lieferoptionen auswählen, Bestellung abschließen und auf den Lieferdienst warten? Nicht ganz. Um in den Besitz einer Hashtag zu gelangen, müssen Interessenten den Kauf auf einer eigens dafür eingerichteten Website initiieren. Per Mausklick auf den Kaufen-Button beginnt der Bestellvorgang.

Daraufhin muss ein Vordruck ausgefüllt und ein Vertragshändler ausgewählt werden, bei dem die Ducati Scrambler Hashtag abgeholt und der Kauf abgeschlossen wird. Um die Online-Bestellung abzuschließen, müssen zuvor 500 Euro per Kreditkarte angezahlt werden. Der Kaufvertrag wird daraufhin beim Vertragshändler unterzeichnet. Nachdem der Restbetrag bezahlt wurde, ist der Kauf abgeschlossen. Ganz so einfach wie bei Amazon & Co. ist der Bestellvorgang also nicht.