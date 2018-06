Der Öffentlichkeit wurde die Ducati Supersport und die etwas besser ausgestattete Ducati Supersport S erstmals auf der INTERMOT vor knapp zwei Jahren präsentiert. Zunächst wurde der Tourensportler in der S-Version in den beiden Farbvarianten Rot und Weiß angeboten. Die Basisversion war zu Beginn auschließlich in der Farbe "Ducati Red" erhältlich.

Nun spendiert der italienische Hersteller der Ducati Supersport eine neue Lackierung. Bereits ab Juli 2018 wird es die Basis-Variante in der neuen Farbe "Titanium Grey" geben. Dafür wird die "normale" Supersport nicht mehr in der roten Farbvariante angeboten. Bei der S-Version ändert sich farbtechnisch hingegen erst einmal nichts. Die S wird es weiterhin in den Farben "Ducati Red" und "Star White Silk" geben. Auch an den Preisen ändert sich nichts. Die Basis-Variante wird weiterhin 12.990 Euro kosten; die S-Version ist ab 14.990 Euro zu haben.