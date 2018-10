Ducati V4 R Panigale 1000

Die aktuelle Ducati V4 Panigale setzt auf einen 1.103 cm³ großen V4-Motor, zuviel für einen Einsatz in der Superbike-WM, wo das Reglement maximal einen vollen Liter erlaubt. Entsprechend setzt Ducati auf eine alte Tradition und bringt auch von der neuen V4 Panigale eine R-Variante, die speziell als Homologationsmodell für die Superbike-WM ausgelegt ist.

Premiere auf der EICMA

In der Panigale V4 R wird der V4 auf knbapp unter 1.000 cm³ Hubraum eingedampft, dafür dürfte das Drehzahllimit gegenüber der 1100er, die ihr Leistungslimit bei 13.000/min erreicht, nochmals spürbar ansteigen. Als Maximalleistung könnten in der weiter verschärften Panigale rund 220 PS anstehen. Das Grundlegende Konzept der V4 Panigale bleibt aber erhalten, in der Homologationsversion dürften aber noch einige edle Anbauteile ans Bike wandern.

Vermutlich werden nicht mehr als die notwenigen 500 Exemplare von der Ducati V4 R aufgelegt. Und die sollen, wenn man Insidern glauben darf, bereits alle vergeben sein. Erstmals zu sehen sein wird die neue Ducati Panigale V4 R auf der EICMA in Mailand.