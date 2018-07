Ist es ein E-Bike, ein E-Mofa oder ein E-Motorrad? Die Optik pocht ganz klar auf Mofa, die technischen Daten decken aber auf: das Unimoke rollt als EU-legales Pedelec mit 250 Watt Leistung an den Start und ist bei 25 km/h abgeregelt. Umgangssprachlich handelt es sich also um ein ganz normales E-Bike. Ein Versicherungskennzeichen ist nicht notwendig, der Helm ist freiwillig und einen Führerschein braucht’s auch nicht.

Das Unimoke wiegt laut Hersteller je nach Ausstattung zwischen 29 und 32 Kilogramm, und ist auf ein Gesamtgewicht von 150 Kilo ausgelegt. In Sachen Reichweite gibt der Hersteller bis zu 40 Kilometer an – mit der Standard-Batterie (14,6 Ah) und im Fahrmodus 2. Der Akku ist herausnehmbar. Zur Not wird in die Pedale getreten – das Unimoke hat nämlich eine reguläre Gangschaltung.

Fahrzeuge der Kategorie L1e-B dürfen bis zu 4 kW Leistung haben und maximal 45 km/h schnell sein. Hierfür muss der Fahrer mindestens 16 Jahre alt und im Besitz der Führerscheinklasse AM sein (in Klasse B enthalten). Es gilt die Helm- und Versicherungskennzeichenpflicht.

Eine 500- oder 750-Watt-Version kann ebenfalls bestellt werden, die ist aber noch nicht für den Straßenverkehr zugelassen. Der Hersteller arbeitet derzeit an einer Zulassung als Leichtmofa (L1e-A und L1e-B). Wenn das durch ist, kann das stärkere Unimoke auch in Deutschland beziehungsweise der EU StVO-konform bewegt werden.

Die Firma und aktuelle Lieferzeiten

Urban Drivestyle wurde 2016 als erste "All Electric" Verleihstation für E-Mobility auf Mallorca gegründet. Ein "robustes und cooles Mehrzweck-E-Bike, das die Brücke zwischen normalem Roller und einem E-Bike schlägt", fehlte für den Mieteinsatz aber, so die Initiatoren. Sie machten sich an die Arbeit und konnten im Winter 2016 die ersten Prototypen der Unimoke-Vorgängerin bauen und verleihen. Im Februar 2017 startete Urban Drivestyle eine Crowdfunding-Kampagne, woraufhin in wenigen Wochen über 200 Exemplare verkauft wurden. Damit stieg die junge Firma in die Serienfertigung ein.

"Im Dezember 2017 stand bereits einer erhebliche Erweiterung der Endmontage und Versandkapazitäten an. Um näher am Markt zu sein und bessere Frachtkonditionen zu ermöglichen, zog die gesamte Produktionsleitung und Montage nach Berlin in die Neue Factory am Görlitzer Park. Dort wird nun auf über 400 Quadratmetern gebaut, entwickelt und weltweit versendet.", so der Hersteller.

Die Produktpalette wurde ebenfalls angepasst und erweitert: seit Januar 2018 gibt es neben dem Unimoke auch die als Tiefeinsteiger konzipierte Swing-Version. Für den Lasteneinsatz wurde die CaptainCargo-Version entwickelt. Hinzu kommt eine große Auswahl an Fahrradanhängern, Gepäckträgern und Zubehör.

Dass das E-Bike Unimoke auf eine derart hohe Nachfrage stößt, das hat selbst die Macher etwas überrascht. Da alle Räder individuell gefertigt werden, beträgt die Wartezeit auf ein Bike aktuell bis zu 12 Wochen.