E-Choppers E-Bullet (2018)

Mit einem Gewicht von nur 165 Kilogramm und einem maximalen Drehmoment am Hinterrad von 860 Newtonmeter - hier versteckt sich der Superlativ - baut der Schweizer Maschinenbauer Peter Fässler den wohl stärksten Elektrochopper der Welt. Um das zu erreichen, hat der "Innerschwizer" aus Oberiberg alle Register gezogen und verbaut einen Elektromotor, der sich auch schon bei Rennen auf der Isle of Man bewähren musste.

Die Leistung des Curtis-Elektromotors wird mit 42 kW bei 3.200 Touren angegeben. Auf ein Getriebe wurde komplett verzichtet, auch eine Kupplung sucht man vergeblich. Wer am E-Gas dreht, erntet einfach nur Vortrieb. In nur 3 Sekunden solle es aus dem Stand auf 100 km/h gehen. Rekordverdächtig. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 140 km/h - für eine artgerechte Chopper-Fortbewegung durchaus ausreichend.

Hinter diesem Gitter verstecken sich der Elektromotor und die in der kapazität skalierbare Batterie.

Seine Energie bezieht der E-Motor aus einem skalierbaren Akku, der eine Kapazität von 4,8 bis 13,5 kWh bietet. Mit dem Onboard-Schnelllader soll der Energiespeicher in rund 1,5 Stunden nachgeladen werden können. Eine maximale Reichweite gibt E-Choppers nicht an. Der Ladestand sowie weitere Infos lassen sich aber über eine App am Smartphone abfragen. Ein automatischer Seitenständer kombiniert mit der Fussraste und Starten per „keyless“-Funktion sind weitere Features der E-Bullet.

Verbaut wurden Akku und E-Motor in ein selbstentwickeltes Stahlrohrchassis. Vorne steckt eine flach stehende Telegabel in den Gabelbrücken, die ein Speichenrad führt. Hinten dreht sich ein fetter Niederquerschnittspneu ebenfalls auf einer Drahtspeichenfelge. Dazwischen spannt sich feinstes Customdesign und ein tiefsitzender Einzelsitz. Verzichten muss der E-Bullet-Fahrer auf bollernden Sound, denn die E-Bullet geht völlig geräuschlos voran.

Sollte sich ein finanzkräftiger Investor finden, dann könnte sich Fässler auch vorstellen die E-Bullet in Kleinserie aufzulegen. Die lässt sich dann natürlich auch noch an Kundenwünsche anpassen.