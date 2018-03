Elektrischer Reichweiten-Rekord mit der Zero DSR 14.4

Die Rekordfahrt auf einer aktuellen Zero DSR 14.4 soll das Vorurteil der zu geringen Reichweite von Elektromotorrädern widerlegen. Dafür pendelte der Berliner Remo Klawitter am 10. März 24 Stunden lang zwischen Oranienburg dem Landeszentrum für erneuerbare Energien in Neustrelitz auf der B 96 hin und her. Nettofahrzeit: 14,5 Stunden.

Die restlichen 9,5 Stunden lud er die Zero neunmal an einer Typ 2-Ladesäule. Das E-Motorrad war serienmäßig, aber mit Charge-Tank und vier Zusatzladern ausgestattet, die Zero als Extras anbietet. Gesamtverbrauch auf 1.113,4 km: 95 kWh, Preis: knapp 30 Euro. Durchschnittstempo: 76,8 km/h.