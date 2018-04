Ein Elektro-Motorrad, das sich speziell für ausgiebige und längere Touren eignen soll? Klingt ambitioniert, wenn man bedenkt, welche Reichweiten andere Modelle momentan erreichen. Generell ist es eine der größeren Herausforderungen für Hersteller von Elektro-Motorrädern, längere Reichweiten zu erzielen. Die neue Zero DSR Black Forest hat sich zum Ziel gesetzt nun auch längere Ausfahrten mit einem Elektro-Motorrad möglich zu machen.

Wird vier Wochen im Alltagsbetrieb laufen - Zero DSR Black Forest. Zero im Vier-Wochen-Langzeittest Genau das will MOTORRAD in einem Langzeittest über vier Wochen nun ausprobieren. Dazu rollte jetzt eine Zero DSR Black Forest in die Redaktionstiefgarage. Dokumentiert werden sollen Ladezeiten, Ladeleistung und Verbrauch. Natürlich wird darüber hinaus auch Alltagstauglichkeit bewertet. Alle Infos findet ihr dann hier in Tagebuchform.

Exlusiv für den europäischen Markt Zero hat das neue Modell nach eigenen Angaben exklusiv für den europäischen Markt entwickelt. Sie soll mit der bisher größten Reichweite aller Zero-Modelle glänzen. Laut Zero soll die Reichweite der neuen Zero DSR Black Forest im Stadtverkehr bei bis zu 262 Kilometern liegen. Bei Fahrten auf der Autobahn soll die Reichweite auf maximal 126 Kilometer sinken. Durch ein neues Schnellladesystem (Charge Tank) kann die Batterie der Touring-Zero innerhalb von einer Stunde aufgeladen werden, wodurch noch einmal 150 Kilometer zurückgelegt werden können. Für das schnelle Aufladen der Batterie wird eine Typ-2-Ladesäule benötigt. Die Kombination aus höherer Reichweite und schnellerem Laden soll laut den Plänen von Zero für längere Fahrerlebnisse ausreichen.

Genügend Reichweite? Ob diese Reichweite für ausgiebige Touren ausreicht, darf trotzdem angezweifelt werden. Zum Vergleich: die neue Honda Africa Twin hat im normalen Betrieb auf der Landstraße über 400 Kilometer geschafft (MOTORRAD-Messungen). Die Adventure-Sports-Variante der Africa Twin, deren Tank 24 Liter fasst, schafft es sogar auf über 500 Kilometer.