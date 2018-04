Zero hat das neue Modell nach eigenen Angaben exklusiv für den europäischen Markt entwickelt. Sie soll mit der bisher größten Reichweite aller Zero-Modelle glänzen. Laut Zero soll die Reichweite der neuen Zero DSR Black Forest im Stadtverkehr bei bis zu 262 Kilometern liegen. Bei Fahrten auf der Autobahn soll die Reichweite auf maximal 126 Kilometer sinken. Durch ein neues Schnellladesystem (Charge Tank) kann die Batterie der Touring-Zero innerhalb von einer Stunde aufgeladen werden, wodurch noch einmal 150 Kilometer zurückgelegt werden können. Für das schnelle Aufladen der Batterie wird eine Typ-2-Ladesäule benötigt. Die Kombination aus höherer Reichweite und schnellerem Laden soll laut den Plänen von Zero für längere Fahrerlebnisse ausreichen.

Die Black Forest wird in Deutschland 21.980 Euro kosten.

Für längere Touren in nicht ganz so gut ausgebauten Gebieten könnte es mit der Zero DSR Black Forest schon mal eng werden, zumal die Reichweite je nach Fahrstil ohnehin variiert. Im Vergleich zur Basis-DSR spendiert Zero der Black Forest zudem ein Koffersystem inklusive Top-Case, sowie einen besseren Wind- und Scheinwerferschutz. Zusätzlich wurden Sitzbank, Lenker und die Beleuchtung an sich aufgewertet und tourentauglich gemacht. Bereits im Mai 2018 soll die Zero DSR Black Forest bei den Händlern stehen. In Deutschland wird sie 21.980 Euro kosten. Wer sich für die Variante mit Charge Tank entscheidet, muss 24.670 Euro investieren.