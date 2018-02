Auch wenn der Firmennamen irgendwie nach "Zurück in die Zukunft" klingt, ist die Emflux One deutlich greifbarer als der Flux-Kompensator aus dem Kinohit. Hinter Emflux steckt ein indisches Start-Up, das jetzt auf der Auto Expo in Delhi ein waschechtes Elektro-Sportmotorrad vorgestellt hat. Optisch geht die Emflux One schon als echtes Sportbike durch: Gitterrohrrahmen, Gitterrohreinarmschwinge, Vollverkleidung (wahlweise aus Carbon) und ein Design, das wie eine Mischung aus Yamaha R1 und Ducati Panigale V4 wirkt. Nur 169 Kilogramm soll die Emflux One auf die Waage bringen. Der Radstand bewegt sich mit 1.395 mm auf 600er-Niveau. Auch das 17-Zoll-Räderwerk, mit einem 120/70er Reifen vorn und einem 180/55er hinten, entspricht dem Klassenstandard. Gußfelgen sind Serie, geschmiedete Räder gibt es gegen Aufpreis. Die Brembo-Stopper setzen auf Vierkolben-Radialzangen vorn, die in 300er Scheiben beißen. Hinten wurde eine 220er-Scheibe verbaut, ABS ist mit an Bord. Beim Bremsen wird Energie zurückgewonnen. Für die Federungs- und Dämpfungsarbeit an beiden Achsen setzen die Inder auf schwedische Komponenten. Die 43er Öhlins-Upside-Down-Gabel ist ebenso voll einstellbar wie das hintere Mono-Federbein. MotoGP mit Elektro-Motorrädern

Alles zum Thema Elektro-Motorrad

Bis zu 200 Kilometer Reichweite Kommen wir zum Antrieb: Der flüssigkeitsgekühlte Elektromotor der Emflux One leistet in der Spitze 60 kW und 84 Nm, wird aber auf 53 kW Dauerleistung und 75 Nm begrenzt. Ein Schaltgetriebe gibt es nicht, das Hinterrad wird über ein Einganggetriebe und eine Kette als Endantrieb angesteuert. Damit soll die Emflux One in 3,0 Sekunden auf Tempo 100 spurten und eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h erreichen.