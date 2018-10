Ab 2019 geht mit der FIM Moto-e World Cup eine neue Rennserie mit Elektro-Motorrädern an den Start. Die Motorräder dazu stellt Energica. In Anlehnung an die Rennmotoräder hat Energica auf der INTERMOT in Köln jetzt das Sondermodell Ego Sport Black vorgestellt.

Mehr Elektronik Das Modell Energica Ego Sport Black trägt so als Sonderausstattung eine Sitzbank mit einem speziellen Bezug und roten Kontrastnähten, diverse Anbauteile aus Ergal sowie spezielle Vibrationsdämpfer in den Lenkerenden. Zudem wird das Sondermodell in den Farbkombinationen Lunar White/Titan Gray und Red Passion/Titan Gray angeboten. In den Handel kommt das Sondermodell Anfang 2019. Preise wurden nicht genannt.