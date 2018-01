Na endlich. Die Fans können aufatmen. Vor allem die Supermoto-Anhänger, die von den Österreichern bis 2016 mit der SMC 690 bestens bedient waren. Auch im Ranking der Neuzulassungen konnte die Sumo 2015 und 2016 glänzen. In beiden Jahren war sie in Deutschland der Bestseller des österreichischen Herstellers. Doch damit war 2017 Schluss. Denn der neue, prächtige KTM-Single mit Euro-4-Homologation wird bisher nur in der KTM Duke/R und der Husqvarna 701 verbaut.

Doch jetzt wurden die KTM 690 SMC und die KTM 690 Enduro mit dem neuen 73 PS starken Single im vollen Serien-Ornat bei KTM-Testfahrten erwischt (siehe Fotos). Lang wird es bis zum Serienstart also vermutlich nicht mehr dauern.