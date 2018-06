Mit dem völlig neuen Roller BMW C 400 X betreten die Blau-Weißen Neuland und enthüllten auf der EICMA 2017 ihren ersten Scooter aus dem sogenannten Midsize-Bereich. Der als flinkes Stadtfahrzeug konzipierte Scooter hat einen 350 Kubik großen, neuen Vierventil-Einzylinder-Motor. Seine Leistung gibt BMW mit 34 PS bei 7.500/min. an. Das maximale Drehmoment liegt bei 35 Nm und wird bei 6.000/min. erreicht. Die Höchstgeschwindigkeit soll bei 139 km/h liegen, der Verbrauch wird mit 3,5 Liter angegeben, das Tankvolumen mit 12,8 Liter.

Das Digitalcockpit lässt sich umfangreich vernetzen.

Optional mit Connectivity-Ausstattung

Übertragen wird das Antriebsmoment mit einem stufenlosen Riemengetriebe auf das 14 Zoll große Hinterrad und den dort verbauten 150/70er Reifen. Vorne führt eine 35er Telegabel ein 15-Zoll-Rad mit 120/70er Reifen. Verzögert wird vorne mit einer 265er Doppelscheibenbremsanlage mit Vierkolbenzangen. Hinten beißt ein Ein-Kolben-Schwimmsattel in eine 265er Scheibe.

In der Länge misst der C 400 X 2.210 mm, die Sitzhöhe liegt bei 775 mm (Optional ist auch eine niedrigere Sitzbank mit 760 mm Sitzhöhe zu haben). Beim Trockengewicht kommt der C 400 X auf 193 kg, die Zuladung beträgt 201 kg.

Ausgestattet ist der neue BMW C 400 X mit ABS, Traktionskontrolle und LED-Licht, er soll Wetterschutz und rollertypisch viel Stauraum bieten. Optional wird der komplett beim chinesischen Zweiradhersteller Loncin gebaute BMW C 400 X auch mit der Connectivity-Ausstattung zu haben sein. Sie ermöglicht dem Fahrer, ein Helm-Kommunikationssystem vorausgesetzt, während der Fahrt draht- und, so BMW, auch gefahrlos zu telefonieren, Musik zu hören oder sich die Navifunktion des Handys aufs große, farbige TFT-Display zu holen, das dann das Cockpit ersetzt.