Fahrbericht Triumph Tiger 800 XC/XR (2018)

Die Spreizung des Angebots soll alle Kundenansprüche abdecken. Triumph bietet die Tiger 800 in einer XR-Version mit Drahtspeichenrädern (21-Zoll-Vorderrad, Speichenräder und WP Suspension-Federelemente mit 40 mm längeren Federwegen) , also offroadiger Grundhaltung an. Außerdem ist eine auf den Straßenbetrieb optimierte XC-Variante mit Gussrädern (19-Zoll-Vorderrad. Gußfelgen und Showa-Federung) erhältlich.

Fahrwerk: Gabel in Zug- und Druckstufe einstellbar, Lenker 10 mm weiter hinten montiert, Vorderbremse von Brembo statt Nissin, Windschild in 5 Positionen arretierbar

Auf der Straße mit der XR

Der geschmeidige Dreizylinder-Motor, eine komfortabel abgestimmte Federung und ein guter Windschutz – das waren bislang die Stärken der Tiger 800. Und das sind sie auch nach dem Facelift. Nur Kenner werden im direkten Vergleich das spritzigere Ansprechen bemerken. Charakterbestimmend bleibt nach wie vor der seidig vorandrückende Drilling, der selbst im schärfsten der fünf Fahrmodi kinderleicht kontrollierbar bleibt. Nach akzentuierter – aber kaum lauter – faucht der Drilling aus dem neu aufgebauten Schalldämpfer.

Mit viel Druck auf der Front zieht die in Thailand gebaute Britin auf Asphalt eine blitzsaubere Linie. Besser als bislang: die nun in Zug- und Druckstufe justierbare Showa-Gabel, die mit ausreichend breitem Einstellbereich für jeden Geschmack die richtige Abstimmung bereithält. Ebenfalls besser: Das vergrößerte Windschild, das sich mit einer Hand während der Fahrt in fünf Stufen variieren lässt und auch bei Highspeed sehr guten Windschutz bietet. Und die neue Brembo-Bremse? Passt zum sanften Charakter der Tiger. Zart und gut dosierbar zwicken die Beläge in die Scheibe, verlangen aber bei schärferer Gangart etwas kräftigeren Zug am Handhebel. Unterm Strich: Die Zähne des Tigers sind etwas schärfer geworden, charakterlich ist sich die Raubkatze aber treu geblieben. Gut so.