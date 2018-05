Die Kombination aus Elektroscooter und Auto hat man schon bei anderen Autobauern gesehen. In der Regel handelte es sich bei diesen Konzepten aber immer nur um einen faltbaren Miniroller oder eine Art Skateboard für die letzte Meile. Ford denkt da in größeren Dimensionen, wie ein jetzt veröffentlichtes US-Patent aus dem Oktober 2017 zeigt.

Der Roller sitzt zwischen den Vorderrädern.

Roller bildet Auto-Mittelkonsole

Nur sehr rudimentär ausgeführt zeigt das Ford-Patent einen Minivan, der in seinem Bug ein komplett elektrisch angetriebenes Motorrad mitführt. Den Zeichnungen nach handelt es sich dabei allerdings weniger um ein Motorrad als um einen Großroller. Der steckt in einem Schienensystem zwischen den Vorderrädern im Vorderwagen des Vans und ist so integriert, dass das Cockpit des Rollers die Mittelkonsole des Autos bildet. Die Roller-Sitzbank mit Helmfach wird zur Mittelarmlehne samt großem Staufach im Auto. Im Normalfall wird der Roller eingeklinkt angehoben, damit dessen Räder keinen fahrbahnkontakt haben. Optional kann das Hinterrad aber abgesenkt werden und so als Zusatzantrieb genutzt werden.