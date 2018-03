Bild 4 von 9 © Foto: Archiv

Am nähesten in der Konzeption kam in den ersten Jahren nach der BMW R 80 G/S 1984 die Moto Guzzi TT 35 mit Scheibenbremsen, OHV-V2-Motor und Kardanantrieb. Um mithalten zu können fehlte es der Moto Guzzi mit ihren 35 PS jedoch einfach an Power.