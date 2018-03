Bild 9 von 25 © Foto: fact

Herbert: "Da bin ich aber erfreut, dass ich solch einen preiswerten Geschmack habe. Ich sitze vor allem gern bequem, auch auf langen Strecken. Die wenigen Kilometer hierher haben mich härter stapaziert, als mit meiner Yamaha im Bergischen Land einen Tank leerzufahren. Für gewöhnlich kann ich gar nicht genug von Kurven kriegen, aber mit deinem Motorrad macht Geradeausfahren mehr Freude." Andi: "Man gewöhnt sich dran. Aber du siehst ja selbst: Kurven sind hier in der Gegend sowieso selten. Außerdem macht der V2 die Musik, der Rest ist Nebensache." Herbert: "In der Tat, der Motor offeriert beeindruckende Erlebniselemente, Sound und good Vibrations. So einem Custombike-Fahrer schauen bestimmt auch viele Damen hinterher. Sie hören ja schon von Weitem, wenn eines im Anmarsch ist." Andi: "Vielleicht. Aber das muss nicht unbedingt am Gerät liegen. Vielleicht auch an den Klamotten. Oder am Fahrer."