Bild 11 von 13 © Foto: Künstle

Der Brite Chris Walker behielt am 3.September 2006 in einem arg verregneten Superbike-WM-Rennen die Nerven und fuhr auf seiner PSG-1-Kawasaki ZX-10R einen souveränen Sieg ein. Den bis heute leider einzigen einer ZX-10R in der Superbike-Weltmeisterschaft.