Beim Battle of the Kings kämpfen Harley-Davidson-Händler weltweit um die Krone in einem Custom-Bike-Wettbewerb. Für das Jahr 2018 stehen nun die Finalteilnehmer in Deutschland fest. In anderen Ländern wurden die Sieger bereits gekürt. Zudem werfen wir einen Blick auf die Finalteilnehmer aus dem Jahr 2017.