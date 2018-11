Die beliebte Honda Africa Twin erhält zum Modelljahr 2019 eine neue Tricolor-Lackierung. Die neue dreifarbige Version nennt sich Glint Wave Blue Metallic. Die Adventure Sports-Version tritt zusätzlich in der Farbe Digital Silver Metallic an.

Blau für die Gold Wing

Der Abenteuer-Roller X-ADV tritt zum neuen Modelljahr zusätzlich in den Farben Mat Armored Green Metallic und Mat Moonstone Silver Metallic an. Neu für die NC 750 X ist der Farbton Mat Ballistic Black Metallic. Die Honda CB 1000 R bekommt einen neuen Silberfarbton der nun auch für die Plus-Version zu haben ist. Für die Gold Wing gibt es einen neuen Blauton, während die weiße Lackierung entfällt. Die kleine Rebel tritt im Modelljahr 2019 in den Farben Pearl Cadet Grey und Mat Axis Gray Metallic an.

Vier komplett neue Farben gibt es für die Roller Integra (Silber, Rot, Schwarz, Weiß) und SH125i (Silber, Grau, Rot, Weiß).