Honda CB 650 R (2019) auf der EICMA

Die CB 650 R wird leichter

Gegenüber der Honda CB 650 F, die die CB 650 R beerbt, setzt die Neue auf einen modifizierten Rahmen, einen neuen, längeren 15,4-Liter-Kraftstofftank sowie eine überarbeitete Fussrastenanlage, die zusammen 6 Kilogramm Gewicht einsparen. Insgesamt bringt die CB 650 R vollgetankt nur noch 202 Kilogramm auf die Waage. Dazu kredenzt Honda eine neue 41er-Showa-SFF-USD-Gabel, radial montierte Vierkolben-Bremssättel und schwimmend gelagerte 310er Bremsscheiben am Vorderrad sowie neue Felgen, die mit Reifen der Dimension 120/70 ZR17 und 180/55 ZR17 bestückt sind. Der Hinterradstoßdämpfer, der sich nur in der Vorspannung variieren lässt, ist direkt an die Gussschwinge im Bananenprofil angelenkt. Hinten verzögert eine 240er Scheibe in Kombination mit einer Einkolben-Zange. ABS gehört natürlich zur Serienausstattung.

Die Überhänge vorne und hinten wurden deutlich eingekürzt, was zu einer dynamischeren Linie führt. Metallische Oberflächen zieren etliche Bauteile des Vierzylinder-Bikes.

Bei der Ausstattung setzt die neue CB 650 R auf einen modernen LED-Rundscheinwerfer, Rücklicht und Blinker glänzen ebenfalls mit LED-Lichttechnik. Im Cockpit hinter dem konifizierten Rohrlenker, der nun weiter vorn und tiefer sitzt, informiert ein LCD-Display, welches neben einer Ganganzeige auch einen Schaltindikator bietet. Der Pilot selbst thront in einer Sitzhöhe von 810 mm.