Honda CBR 650 R (2019) auf der EICMA

Besonders die Scheinwerfer erinnern an das sportliche Top-Modell.

Optik-Anleihen bei der Fireblade

Die Änlichkeit zur großen Fireblade ergibt sich durch den neuen 15,4-Liter-Tank sowie die neu keilförmig gezeichnete Vollverkleidung samt dem neuen Doppelscheinwerfer, die wie alle anderen Leuchten auf LED-Technik setzen. Die Sitzposition wurde mit unter der oberen Gabelbrücke montierten Stummeln sportlicher. Die Sitzhöhe beträgt weiterhin 810 mm. Das neue LCD-Instrumentendisplay im Cockpit wird zusätzlich durch eine Ganganzeige und einen Schaltindikator aufgewertet.

Änderungen an Rahmen und Tank sowie an den überarbeiteten Fußrasten sparen 6 Kilogramm Gewicht. Vollgetankt bringt die CBR 650 R 207 Kilogramm an den Start. Eine 41 mm-Showa-SFF-USD-Gabel, radial montierte Vierkolben-Bremssättel und schwimmend gelagerte 310er Bremsscheiben sowie eine 240er Scheibe mit Einkolbenzange hinten ergänzen die Ausstattung der CBR 650 R. Ein neues Design erhielten auch die Gussfelgen, die Reifen in den Dimensionen 120/70 ZR17 und 180/55 ZR17 tragen.