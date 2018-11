Honda CRF 450L Rally auf der EICMA

Das Ausstellungsmotorrad sieht aus wie eine Mischung aus Serien CRF und deren Wettbewerbsversion. Rally-tauglich machen das Bike die hohe Windschutzscheibe, die sich vor einem Turm aus Tacho, TFT-Bildschirm und Zusatzanzeigen aufbaut. Ausatmen darf der Einzylinder durch einen hochgezogenen Termignoni-Endschalldämpfer mit tiefliegender Krümmerführung. Die seitlich weit heruntergezogenen Tanklappen - jeweils mit eigenem Tankdeckel - schließen an eine mächtige Carbon-Motorschutzwanne an. Unter dem rechten Heckseitendeckel findet sich eine große Werkzeugbox - hier könnte später ein Zusatztank Platz finden.

KTM hat es auch schon getan

Ansonsten trägt die CRF 450L Rally Serienspiegel, Serienblinker, einen Kennzeichenhalter und ein offensichtlich serienmäßig belassenes Fahrwerk.

Vermutlich will Honda mit diesem Motorrad auf der EICMA das Kundeninteresse an einer käuflichen Rally-Replika testen. Wettbewerber KTM hat erst vor Kurzem seine 450er Rally Replica in einer Stückzahl von 75 und zu Preisen ab 26.000 Euro (plus Steuern) an den Rally-Fan gebracht.